Il Comune di Sansepolcro è stato condannato per aver rivolto un’offesa alle scuole della città. La vicenda riguarda un episodio considerato volgare e inqualificabile, che ha suscitato sdegno tra la comunità locale. La condanna è stata emessa in risposta a questo comportamento, ritenuto inappropriato e dannoso per l’istituzione scolastica. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni di riprovazione.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Sdegno e riprovazione per un gesto volgare e inqualificabile. L’Amministrazione Comunale esprime la sua ferma e forte condanna dopo che alcuni luoghi istituzionali cittadini, fra cui le scuole, si sono risvegliati stamattina imbrattati da mani al momento anonime. “E’ inaccettabile” recita la nota di Palazzo delle Laudi “che strutture pubbliche, e soprattutto le scuole dove ogni giorno si recano i nostri bambini e i nostri ragazzi, vengano prese di mira e oltraggiate da menti disagiate ed evidentemente per nulla interessate alla tutela del bene comune. Indipendentemente da come ognuno di noi la pensi su certi argomenti, non è certo questo il modo di esprimere la propria opinione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro, condanna del comune per l’offesa alle scuole cittadine

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