Radici Future e la Zeza di Mercogliano | tradizione e futuro per i giovani delle scuole cittadine

Radici Future ha organizzato un evento con la Zeza di Mercogliano per far conoscere ai ragazzi delle scuole locali le radici culturali del paese. La causa è la volontà di mantenere viva la tradizione, coinvolgendo le nuove generazioni e trasmettendo loro le storie e le usanze del passato. L'iniziativa ha portato gli studenti a partecipare a laboratori e prove pratiche, rendendo più concreta la conoscenza delle usanze tradizionali.

Il progetto Radici Future ha dato vita a un incontro speciale con la Zeza di Mercogliano nelle scuole cittadine, un’iniziativa che mira a rafforzare il legame dei giovani con il proprio territorio e le sue tradizioni. La Zeza di Mercogliano ha partecipato attivamente al progetto, trasmettendo la propria passione e conoscenza della tradizione. Con il loro impegno, i membri del gruppo hanno permesso ai più giovani di entrare in contatto con una tradizione che non è solo folklore, ma una vera e propria testimonianza storica e culturale del territorio irpino. L’iniziativa non si è fermata alle scuole, ma proseguirà anche nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

