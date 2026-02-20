Santa Paolina condanna del Comune per danni alle abitazioni

Il Tribunale di Avellino ha deciso che il Comune di Santa Paolina deve pagare per i danni alle case di due residenti. La causa nasce dai lavori di demolizione e ricostruzione della Casa Comunale, che hanno provocato crepe e problemi strutturali negli edifici vicini. I cittadini hanno presentato denuncia, chiedendo un risarcimento. La sentenza obbliga il Comune a risarcire le spese sostenute per le riparazioni. La vicenda si conclude con questa decisione giudiziaria.

Il Tribunale di Avellino ha stabilito che il Comune di Santa Paolina dovrà risarcire due cittadini per i danni subiti alle proprie abitazioni a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione della Casa Comunale. Il caso riguarda i lavori avviati dal Comune per ristrutturare la Casa Comunale, un intervento che, secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica, ha generato vibrazioni tali da danneggiare le abitazioni circostanti. La sentenza ha attribuito la responsabilità del danno in modo congiunto al Comune, all'impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori, i quali dovranno risarcire i danni in solido.