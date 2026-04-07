Viareggio spaccata violenta in gelateria | arrestato il ladro ferito

Nella notte del 7 aprile a Viareggio, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in una gelateria di via Battisti. Durante il tentativo, è stato ferito e successivamente accompagnato in ospedale. La polizia ha intervenuto sul posto e ha fermato il sospettato, che ora si trova in stato di fermo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti.

Un uomo di trent’anni è stato arrestato nella notte del 7 aprile a Viareggio dopo un tentativo di furto in una gelateria di via Battisti. L’intervento della polizia ha interrotto l’azione criminale intorno alle ore 2. Gli agenti della squadra volante del commissariato locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione di reato in corso. All’arrivo sul posto, il personale ha riscontrato l’impatto violento sulla vetrata d’ingresso, che presentava evidenti macchie di sangue. All’interno del locale, nascosto dietro al bancone, è stato sorpreso un soggetto con ferite aperte sulle mani. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un telefono cellulare non appartenente all’uomo, ma a un terzo individuo, che ha poi recuperato il dispositivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, spaccata violenta in gelateria: arrestato il ladro ferito Leggi anche: Arrestato a Bari il ladro 37enne dei furti con spaccata, così colpiva negozi e locali pubblici Spaccata alla gelateria Labbe: "Danni ingenti, una vergogna"Furto con scasso nella notte di ieri ai danni della Gelateria Labbe che a Bazzano sta in piazza Pertini.