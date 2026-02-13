Ferrara | Bocciofila si trasforma in biblioteca per San Valentino libri gratis a tutti i visitatori

La bocciofila Centese di Ferrara si trasforma in una piccola biblioteca per il San Valentino, quando l’Associazione Mattia e i suoi Amici distribuiranno gratuitamente libri a chiunque varchi la porta, creando un’atmosfera insolita tra sport e cultura.

Un San Valentino tra Libri e Bocce: Ferrara Scommette sulla Cultura e l'Incontro. Ferrara vivrà un San Valentino fuori dal comune, con l'Associazione Mattia e i suoi Amici che offriranno libri in omaggio a tutti i visitatori presso la Bocciofila Centese sabato 13 febbraio. L'iniziativa mira a trasformare un luogo tradizionalmente legato allo sport in un inusuale spazio di cultura e condivisione, offrendo un'alternativa originale alle celebrazioni più convenzionali. Dalla Bocciofila un Segnale di Resilienza Culturale. L'Associazione Mattia e i suoi Amici ha scelto di celebrare la festa degli innamorati in un modo del tutto particolare, aprendo le porte della propria sede, situata all'interno della Bocciofila Centese, a tutti i cittadini.

Domani, alla bocciofila di via Garibaldi, l’Associazione Mattia e i suoi Amici organizza un San Valentino speciale: i partecipanti potranno scambiare libri in regalo, un gesto che unisce l’amore tra le persone alla passione per la cultura.

A Città di Castello, la biblioteca Carducci propone un modo diverso di festeggiare San Valentino.

