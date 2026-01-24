Un premio ai piccoli lettori

Un premio ai piccoli lettori La lettura è un percorso di scoperta personale, un momento di piacere e di crescita. Per ogni bambino che sceglie di tornare in biblioteca non per obbligo, ma per desiderio, si apre un mondo di conoscenza e immaginazione. Favorire questo atteggiamento favorisce l’amore per i libri e sostiene il loro sviluppo culturale. La biblioteca diventa così un luogo di scoperta e di formazione, accessibile a tutti i giovani lettori.

Lettura come scoperta personale, per ogni bambino che torna in biblioteca non perché deve, ma perché vuole. È da questa semplice, potente abitudine che nasce la mattinata andata in scena alla biblioteca Beghi, dove sono stati premiati i giovani lettori più assidui del sistema bibliotecario urbano. A consegnare gli attestati è stato il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha incontrato quaranta bambini e bambine tra i 3 e i 12 anni, protagonisti di un risultato in crescita rispetto allo scorso anno. Piccoli 'lettori forti', capaci di leggere attraverso il prestito bibliotecario da un minimo di 15 fino a un massimo di 59 libri, dimostrando una passione coltivata con continuità e curiosità.

