Sanremo e futuro TV Conti | Punto tutto su Nicola Savino

Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti è tornato in televisione durante la prima serata di Raitre. In questa occasione, ha annunciato di puntare su Nicola Savino per i suoi prossimi progetti televisivi. La notizia arriva dopo la sua uscita dal ruolo di dirigente del festival, che era stato uno dei momenti principali della sua carriera negli ultimi anni.

Dopo aver lasciato i panni di direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti è tornato protagonista della prima serata Rai. Venerdì scorso ha infatti condotto su Rai 1 Dalla Strada al Palco Special, mentre nella prossima puntata sarà ospite del programma Belve su Rai 2, intervistato da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, Conti affronta anche uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: il passaggio di consegne al Festival con Stefano De Martino. Il passaggio di Sanremo a Stefano De Martino. Durante il confronto con Francesca Fagnani, la conduttrice gli chiede perché abbia deciso di annunciare con largo anticipo il nome del suo successore alla guida del Festival.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Sanremo e futuro TV, Conti: “Punto tutto su Nicola Savino” Conti difende l’annuncio di De Martino a Sanremo ma ammette: “Il mio erede è Nicola Savino”Smessi i panni del direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1, venerdì scorso, con Dalla Strada al... Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e FiorelloSanremo scalda i motori per l’edizione 2026, ma già si pensa a quella dell’anno successivo che, salvo colpi di scena, vedrà un cambio al timone. Carlo Conti a Belve: “Il mio erede Non è De Martino ma Nicola Savino” x.com Carlo Conti si racconta senza filtri nello studio di Belve. Tra televisione e futuro, il conduttore parla di un possibile “erede”: nonostante la crescita di Stefano De Martino, indica Nicola Savino come più vicino al suo stile - facebook.com facebook