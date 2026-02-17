Stefano De Martino si propone come favorito per condurre Sanremo dopo Carlo Conti, anche grazie alla sua recente esperienza televisiva. La diretta attenzione mediatica si concentra su di lui, ma ci sono anche Nicola Savino e Fiorello che cercano di conquistare il ruolo. La scelta finale si farà tra queste tre figure, mentre l'idea di coinvolgere Fiorello continua a suscitare interesse tra gli addetti ai lavori.

Sanremo scalda i motori per l’edizione 2026, ma già si pensa a quella dell’anno successivo che, salvo colpi di scena, vedrà un cambio al timone. Carlo Conti, di recente, ha ribadito che questo, per lui, sarà il suo ultimo Festival. C’è quindi da individuare chi prenderà le redini della kermesse ligure. Il nome più quotato è quello di Stefano De Martino, ma attenzione all’outsider Nicola Savino e alla ‘suggestione’ Fiorello. Sanremo, per il dopo Carlo Conti in pole position Stefano De Martino L'identikit tracciato da Conti sul suo successore al Festival L'outsider Nicola Savino e la 'suggestione' Fiorello Sanremo, per il dopo Carlo Conti in pole position Stefano De Martino Nei giorni scorsi Conti ha confermato quanto va dichiarando da due anni a questa parte, ossia che questo sarà il suo ultimo Sanremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e Fiorello

Il nome che prenderà il posto di Carlo Conti alla guida di Sanremo ha sorpreso tutti: non sarà Stefano De Martino.

Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, si apre già il discorso sul futuro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.