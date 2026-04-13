Conti difende l’annuncio di De Martino a Sanremo ma ammette | Il mio erede è Nicola Savino

Venerdì sera, dopo aver lasciato il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti è tornato in televisione con uno speciale su Rai 1 intitolato Dalla Strada al Palco. Durante l’evento, ha commentato alcune scelte fatte in passato, tra cui l’annuncio di un presentatore al festival, e ha indicato Nicola Savino come il suo possibile successore. La puntata ha visto la presenza di vari ospiti e interventi, mantenendo un tono informale e diretto.

Smessi i panni del direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1, venerdì scorso, con Dalla Strada al Palco Special. Domani sera, invece, i telespettatori di Rai 2 potranno vederlo a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, il conduttore parla anche del passaggio di consegne, avvenuto alla finale di Sanremo 2026, con Stefano De Martino e chiarisce i motivi dietro a tale scelta. Conti sul passaggio di consegne con De Martino a Sanremo. Nel corso dell’intervista, la Fagnani gli chiede per quale motivo, dal punto di vista della comunicazione, ha scelto di annunciare l’approdo di De Martino al Festival, tra l’altro con così largo anticipo rispetto al solito.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Conti difende l’annuncio di De Martino a Sanremo ma ammette: “Il mio erede è Nicola Savino” Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e FiorelloSanremo scalda i motori per l’edizione 2026, ma già si pensa a quella dell’anno successivo che, salvo colpi di scena, vedrà un cambio al timone. Leggi anche: Belve, Carlo Conti: “Non sono bisessuale, ho solo un’idea fissa. Mio erede? Nicola Savino”