Un’associazione della periferia ha scritto all’Asst Nord Milano chiedendo un incontro con i vertici dell’azienda sanitaria. La richiesta arriva dopo la riduzione del Cup nei due ospedali della zona e la mancanza di servizi sanitari nella zona periferica. La questione della presenza di servizi nella periferia è al centro delle richieste dell’associazione, che ha già coinvolto la Rete per la salute.

La periferia lasciata senza servizi e il Cup dei due ospedali ridotto. Dopo la Rete per la salute, anche l’associazione Sottorcorno scrive all’Asst Nord Milano e chiede un incontro ai vertici dell’azienda sanitaria. Le questioni sul tavolo sono diverse. Si parte dalla chiusura degli uffici dell’Asst per la scelta e la revoca del medico di base e del pediatra o per i servizi alla fragilità e alla disabilità, che erano presenti in via Marx 195, a Cascina Gatti, e che ora si trovano nell’ospedale di viale Matteotti. C’è poi il problema della chiusura del centro prelievi: la serrata è arrivata il 7 marzo in via Marx 111 e presto sarà trasferito nella casa comunità di via Oslavia, a Marelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità, periferia senza servizi: "Chiediamo un incontro ai vertici"

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