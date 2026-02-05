Sanità firmato il nuovo accordo integrativo per i medici di base

Questa mattina è stato firmato un nuovo accordo integrativo per i medici di base, che punta a rafforzare l’assistenza territoriale. L’obiettivo è rendere i servizi sanitari più accessibili e integrati sul territorio, migliorando l’offerta di cure e ampliando la presenza dei medici di famiglia. Ora si lavora per una sanità più vicina ai cittadini, con un sistema che mira a rispondere meglio alle esigenze di tutti.

Una sanità territoriale sempre più accessibile e integrata, con un’assistenza sanitaria migliore, più ampia, diffusa e organica. Il passaggio da un modello organizzativo individuale a uno organico, in cui diventa centrale il benessere delle e dei professionisti, garantito dalla forma di lavoro in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Questa mattina è stato firmato un nuovo accordo che riguarda la pulizia e la sanificazione all’aeroporto di Malpensa.

Questa mattina a Bologna è stato firmato l’accordo integrativo tra la Fimmg e la Regione Emilia-Romagna.

