Sanità migranti | 1,36 milioni spesi in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, sono stati spesi circa 1,36 milioni di euro per la sanità dei migranti. Il consigliere regionale della Lega, Tommaso Fiazza, ha sollevato delle contestazioni rispetto alle cifre fornite dall’assessore alla sanità. La discussione si concentra sulle spese e sulla gestione delle risorse dedicate ai servizi sanitari per i migranti nella regione.

Il dibattito sulla gestione sanitaria dei migranti ha assunto toni accesi in Emilia-Romagna, dove il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza contesta le cifre presentate dall’assessore Fabi. I dati ufficiali della Regione mostrano spese crescenti per prestazioni ambulatorie e farmaci erogati a soggetti con tesserino STP tra il 2023 e il 2025. Mentre l’amministrazione locale celebra l’attivazione di cliniche mobili e équipe specializzate, l’opposizione evidenzia un divario tra i tempi di attesa per i cittadini residenti e i servizi garantiti agli stranieri temporaneamente presenti. Fiazza sottolinea come le dichiarazioni dell’assessore Fabi omettano il peso economico reale che grava sul Servizio Sanitario Regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità migranti: 1,36 milioni spesi in Emilia-Romagna Articoli correlati Sanità, Emilia-Romagna in crisi"E io pago", diceva il grande Totò per individuare i destinatari della classica fregatura. Ausl, disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblicaLa situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025. Tutto quello che riguarda Sanità migranti 1 36 milioni spesi in... Argomenti discussi: Sanità, Fiazza (Lega): Cittadini in attesa, la Regione spende milioni per migranti irregolari; L’assistenza ai migranti: Un costo troppo elevato. Emilia Romagna: 48 milioni per ammodernare la sanitàVia libera dall'Assemblea legislativa al Programma regionale di investimenti in sanità: 48 milioni di euro per riqualificare e adeguare la strumentazione e le strutture sanitarie. Lusenti: un ... quotidianosanita.it