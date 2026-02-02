Ausl disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblica

La sanità pubblica in Emilia-Romagna fa i conti con un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblica, chiedendo risposte chiare e azioni concrete. Durante la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria del 29 gennaio, il coordinatore Fabio Piccinini ha partecipato alla presentazione del Direttore Generale dell’Azienda, sottolineando l’urgenza di affrontare la situazione.

La situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025. Al netto del sotto-finanziamento del governo, che comunque incide in modo significativo, permane un trend di difficoltà per le nostre Aziende sanitarie nel recuperare il deficit accumulato nel periodo post- Covid. Un intervento straordinario disposto a fine anno dalla Regione Emilia-Romagna ha ridotto il deficit provinciale a circa –16 milioni di euro, attenuando ma non risolvendo le criticità strutturali. Una situazione che pesa anche sulla capacità di affrontare temi cruciali come le liste d’attesa e la piena attuazione dei progetti previsti dal DM 772022 per una sanità territoriale di prossimità.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato all’Ausl Romagna, nell’ambito di un pacchetto di 5,7 milioni complessivi per progetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

