Sanità in Puglia maxi-spesa per gli appalti | due miliardi nel 2025 Adesso più controlli
Nel 2025, le ASL della Puglia hanno registrato un aumento significativo nelle spese, con una particolare crescita negli acquisti di beni, che ha contribuito a sballare i bilanci. La regione ha annunciato l’introduzione di controlli più stringenti sugli appalti, che in totale hanno raggiunto i due miliardi di euro. Questa cifra rappresenta una delle voci principali tra le spese sanitarie dell’anno, influenzando le finanze delle strutture pubbliche.
Nel 2025 a contribuire a far sballare del tutto i bilanci delle Asl è stata, in particolare, una voce: quella relativa all'acquisto di beni. Una macro area che comprende appalti e affidamenti diretti, ed è su questa che si concentra adesso il lavoro della neonata task force, voluta dal governatore Antonio Decaro e coordinata dal capo di Gabinetto, Davide Pellegrino, che ha il compito di monitorare i costi sanitari. L'anno scorso sono stati spesi due miliardi e 42 milioni di euro, in aumento rispetto al 2024, segnale che ci sono delle criticità legate a bandi e appalti. È (anche) lì che si annidano sacche di malagestione....🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Sanità in Puglia, stretta della Regione: stop ad assunzioni, appalti ed esternalizzazioniIl provvedimento diretto alle Sanità service delle Asl pugliesi in materia di contenimento della spesa.
L’eldorado delle banche: nel 2025 maxi-utili da quasi 28 miliardiIl 2025 è stato un nuovo anno da record per le banche: i primi cinque istituti hanno raccolto utili da quasi 28 miliardi complessivi.
Argomenti più discussi: Sanità in Puglia, maxi-spesa per gli appalti: due miliardi nel 2025. Adesso più controlli; Regione, i conti di Decaro per sistemare la sanità: Prenderemo provvedimenti; Maxi finanziamento in sanità, 154 milioni di euro per strutture più moderne e nuove apparecchiature; Nuova vita per l'ex ospedale di Torino Aurora: trasformato in un maxi-polo sanitario con una spesa di quasi 12 milioni.
Il Circolo della Sanità di Andria organizza un incontro alla cittadinanza dal titolo «Dietro le porte chiuse - Il coraggio di parlare», un dialogo aperto e multidisciplinare contro... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
Ecco gli AFT, come cambia la sanità bolognese x.com