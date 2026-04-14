Nel 2025, le ASL della Puglia hanno registrato un aumento significativo nelle spese, con una particolare crescita negli acquisti di beni, che ha contribuito a sballare i bilanci. La regione ha annunciato l’introduzione di controlli più stringenti sugli appalti, che in totale hanno raggiunto i due miliardi di euro. Questa cifra rappresenta una delle voci principali tra le spese sanitarie dell’anno, influenzando le finanze delle strutture pubbliche.

Nel 2025 a contribuire a far sballare del tutto i bilanci delle Asl è stata, in particolare, una voce: quella relativa all'acquisto di beni. Una macro area che comprende appalti e affidamenti diretti, ed è su questa che si concentra adesso il lavoro della neonata task force, voluta dal governatore Antonio Decaro e coordinata dal capo di Gabinetto, Davide Pellegrino, che ha il compito di monitorare i costi sanitari. L'anno scorso sono stati spesi due miliardi e 42 milioni di euro, in aumento rispetto al 2024, segnale che ci sono delle criticità legate a bandi e appalti. È (anche) lì che si annidano sacche di malagestione....🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sanità in Puglia, maxi-spesa per gli appalti: due miliardi nel 2025. «Adesso più controlli»

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