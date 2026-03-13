Sanità in Puglia stretta della Regione | stop ad assunzioni appalti ed esternalizzazioni

La Regione Puglia ha deciso di sospendere tutte le assunzioni, le consulenze e l’utilizzo di personale tramite contratti di somministrazione. Inoltre, sono stati bloccati gli appalti e ogni forma di esternalizzazione dei servizi sanitari. Questa misura riguarda tutte le attività del settore e si applica senza eccezioni. La decisione mira a fermare ogni nuovo ingresso di personale e collaborazioni esterne nel sistema sanitario regionale.

Il provvedimento diretto alle Sanità service delle Asl pugliesi in materia di contenimento della spesa. Nelle prossime settimane la Regione dovrà decidere le misure adottare per ripianare il disavanzo della sanità Stop ad assunzioni, consulenze, ricorso a personale con contratti di somministrazione lavoro, attivazione di appalti o qualsiasi altra forma di esternalizzazione dei servizi. E' quanto prevedono le disposizioni urgenti, relative alle procedure delle Sanità service aziendali, emanate oggi dalla giunta regionale pugliese. Nel provvedimento, le strutture competenti del Dipartimento Salute vengono anche invitate "a chiarire e disporre che la sospensione riguarda anche le procedure già avviate ma non ancora perfezionate, qualora non siano intervenuti atti giuridicamente vincolanti". 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Regione Puglia: approfondimento su assunzioni mediante contratti di somministrazione di lavoro Direttiva ad agenzie ed enti strumentali regionali,Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Con una direttiva inviata alle Agenzie e agli enti strumentali regionali, la Presidenza della... Sanità, la Regione tira il freno a mano e blinda la spesa regionale: assunzioni, incarichi e appalti sospesiLa richiesta di autorizzazione deve contenere la descrizione dell’esigenza organizzativa, la quantificazione della spesa prevista, la durata... Contenuti utili per approfondire Sanità in Puglia stretta della Regione... Temi più discussi: Sanità in Puglia: conti in rosso e disavanzo di 300 milioni di euro, pronta la stangata sull'Irpef; Riforma delle professioni sanitarie. La maggioranza allarga il perimetro: più flessibilità su libera professione per medici e infermieri, stretta su aggressioni e nuovo status per gli specializzandi; Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: torna l’ombra dell’aumento Irpef. Buco nella sanità pugliese: la Regione blocca assunzioni e consulenze nelle Sanità ServiceSospensione immediata di contratti, appalti e collaborazioni: misura legata al disavanzo sanitario da 369 milioni per il 2025 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Buco sanità, tagli ospedali e nuove tasse in Puglia? FdI e Lega preoccupatiI gruppi regionali di Lega e Fratelli d'Italia commentano le notizie circa la probabile chiusura o ridimensionamento degli ospedali, l'aumento della addizionale Irpef e dei ticket sanitari, rispetto a ... foggiatoday.it NurseTimes. manonlisaaaa · Manon Lisa réécriture Le pêcheur Me Gustas Tù. Il dibattito all’Interno della comunità professionale segnala un paradosso persistente nella sanità italiana: la normativa ha trasformato l’infermiere in professionista autonomo, ma n - facebook.com facebook Il codice unico del terzo settore e le liste d’attesa in sanità x.com