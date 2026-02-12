Nel 2025, cinque grandi banche italiane hanno totalizzato quasi 28 miliardi di utili, segnando un aumento del 10,6% rispetto all’anno prima. Un risultato che fa discutere, considerando i margini di profitto così elevati in un settore che spesso fa parlare di sé.

Soltanto cinque banche. Le più grandi. Da sole nel 2025 hanno incassato utili per quasi 28 miliardi, in rialzo del 10,6% rispetto al già incredibile anno precedente. Un nuovo record che viene evidenziato dalla Fondazione Fiba di First Cisl dopo l’analisi dei conti di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper. Nella valutazione sono rientrati anche i risultati economici di Mediobanca e Banca Popolare di Sondrio nei periodi ante-integrazione del 2025. In base all’elaborazione, emerge che gli utili netti del 2025 di queste cinque banche hanno raggiunto i 27,8 miliardi di euro, mentre gli utili contabili aggregati pubblicati sono pari a più di 26,5 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’eldorado delle banche: nel 2025 maxi-utili da quasi 28 miliardi

La Mercedes ha annunciato che nel 2025 gli utili sono quasi dimezzati rispetto all’anno precedente.

La recente manovra economica dimostra come, nonostante le critiche, il contributo di oltre 12 miliardi da parte di credito e assicurazioni rappresenti un apporto significativo alle finanze pubbliche.

Argomenti discussi: Gas Europeo: scorte agli sgoccioli e la scommessa del GNL. La Germania rischia il congelamento (industriale)?.

CET1 delle banche italiane, la classifica 2026Quali sono le banche italiane più solide nel 2026? Classifica aggiornata del CET1 ratio con i dati più recenti su sicurezza, capitale e resilienza finanziaria. msn.com

