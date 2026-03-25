Emergenza Irpinia | lo Stato ascolta i territori che si svuotano

Nel pomeriggio di oggi, presso un centro sociale dedicato a Madre Teresa di Calcutta, le autorità hanno incontrato rappresentanti locali per discutere delle criticità nella regione irpina. L’incontro si è svolto in un momento di crescente attenzione alle aree che stanno perdendo popolazione e risorse, con l’obiettivo di individuare possibili interventi e strategie di rilancio.

Ad Aiello del Sabato il Prefetto Riflesso porta l'Osservatorio provinciale nei territori dell'Alta Valle del Sabato. Sul tavolo: furti, paura e paesi che stanno morendo Aiello del Sabato (AV), 25 marzo 2025 — Oggi pomeriggio, in un centro sociale intitolato a Madre Teresa di Calcutta, lo Stato si è seduto ad ascoltare. Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha portato l'Osservatorio sullo stato della Provincia fin dentro l'Alta Valle del Sabato, davanti ai sindaci di sette comuni che ogni giorno gestiscono l'ordinario con l'urgenza dello straordinario. Furti nelle case, strade di confine difficili da presidiare, giovani che non tornano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Emergenza Irpinia: lo Stato ascolta i territori che si svuotano Articoli correlati Ciclone Harry, il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellati“Il presidente Meloni ha annunciato per lunedì la convocazione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza... Sicilia, la Regione dichiara lo stato d'emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraioProsegue l’impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo. Altri aggiornamenti su Emergenza Irpinia Temi più discussi: Epatite A in Irpinia: otto casi, nessuna emergenza; Epatite A, l'Asl rassicura: Non c'è nessuna emergenza in Irpinia; Il virus di Epatite A trovato in alcuni allevamenti flegrei di mitili. L'ipotesi sull'inizio del contagio e la trasmissione da uomo a uomo; Via Francesco Tedesco, ancora emergenza fognaria: disagi per traffico e attività, chiesto intervento urgente. Emergenza medici di base in Alta Irpinia, i sindaci: Serve un nuovo incontro con l’AslI sindaci dell’Alta Irpinia si dicono preoccupati per la carenza di medici di base tra i 25 Comuni dell’area, diventata col tempo un’emergenza. Nelle ultime settimane – sottolinea la presidente Rosan ... irpinianews.it Emergenza idrica in Irpinia e Sannio, rivolta dei sindaci: «Ora sit-in a Montecitorio»«La misura è colma. L'emergenza idrica in Irpinia e Sannio rischia di determinare nella popolazione residente e negli operatori economici non solo uno stato di frustrazione. Tutte le istituzioni, dai ... ilmattino.it https://www.binews.it/attualita/irpinia-emergenza-spopolamento-in-25-anni-previsti-80mila-abitanti-in-meno/ - facebook.com facebook