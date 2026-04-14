Sanità in crisi | l’inchiesta che svela il taglio alla salute
Giovedì 16 aprile alle 20,15, presso il Circolo L. Bugiani di Pistoia, si terrà la presentazione del libro Sterminio Sanità. L’evento rappresenta la prima presentazione ufficiale a livello nazionale del volume, che approfondisce questioni legate ai tagli nel settore sanitario. La serata coinvolgerà autori, esperti e rappresentanti del settore sanitario, offrendo uno spazio di confronto e discussione sulla situazione attuale.
Giovedì 16 aprile, alle ore 20,15, il Circolo L. Bugiani di Pistoia ospiterà la presentazione nazionale del volume Sterminio Sanità. L’incontro, organizzato dall’Associazione Alleanza Beni Comuni ODV insieme al Centro Di Documentazione di Pistoia, vede protagonista l’autore Giuliano Bugani, che illustrerà i risultati di un’indagine approfondita sul declino della sanità pubblica. L’appuntamento si terrà in Via Erbosa 12, dove il ricercatore sarà a disposizione del pubblico per un confronto diretto e per rispondere ai quesiti dei presenti. Il lavoro editoriale presentato dagli Editori liberi si inserisce in un percorso di analisi documentale...🔗 Leggi su Ameve.eu
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