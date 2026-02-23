Sanità reddito diventa il primo fattore di accesso alla salute

Il reddito è diventato il principale criterio per accedere alle cure sanitarie, a causa della crescente disparità economica tra le persone. Molti pazienti rinunciano alle visite o alle terapie per motivi finanziari, anche se il sistema pubblico garantisce l'assistenza a tutti. Questa situazione mette in discussione l’effettiva universalità del Servizio Sanitario Nazionale, che dovrebbe garantire cure uguali per tutti, indipendentemente dalle risorse economiche.

(LaPresse) L'accesso alle cure in Italia è oggi fortemente condizionato dalla capacità economica dei singoli nonostante il carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). È quanto emerge dal rapporto "Quando i soldi non bastano – Il razionamento sanitario in Italia", realizzato da ACLI, CAF ACLI, NeXt Nuova Economia per Tutti e dall'Università di Roma Tor Vergata e con il supporto di Comipa, Federcasse BCC, Federazione Lombarda BCC e Federazione Toscana BCC e IREF. La ricerca, basata sull'analisi di oltre 8 milioni di dichiarazioni dei redditi (modello 730) tra il 2019 e il 2024, documenta l'esistenza di un razionamento sanitario implicito.

