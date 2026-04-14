Sanità allarme personale | incontro pubblico a Gragnano

Venerdì 17 aprile, dalle 10 alle 12,30, si terrà un incontro pubblico al Centro Culturale di Gragnano dedicato al tema della carenza di personale sanitario. L'evento affronta le cause di questa problematica e propone alcune soluzioni possibili. Si discuterà anche di come altri paesi europei stanno affrontando questa sfida. L'iniziativa è rivolta a cittadini, operatori e professionisti del settore sanitario.

Uno dei più gravi problemi della sanità del futuro sarà la mancanza di personale sanitario.Quali le cause? Quali le proposte? E come si sta reagendo nel resto d'Europa? Di ciò si parlerà in particolare venerdì 17 aprile dalle ore 10 alle 12,30, al Centro Culturale di Gragnano.«Come sindaco, in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sanità privata FVG: sindacati in agitazione per stipendi inadeguati e fuga di personale verso il pubblico.La sanità privata in Friuli Venezia Giulia si trova ad affrontare una crescente ondata di contestazioni, culminata nella proclamazione dello stato di... Sanità, diritto o lusso? Sabato 7 febbraio incontro pubblico al Teatro GioiaLa sanità pubblica è ancora un diritto universale o sta diventando un privilegio per pochi? A questa domanda è dedicato l’incontro pubblico “Sanità:...