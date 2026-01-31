Sanità diritto o lusso? Sabato 7 febbraio incontro pubblico al Teatro Gioia

Sabato 7 febbraio, al Teatro Gioia di Piacenza, si terrà un incontro pubblico per discutere se la sanità pubblica rimane un diritto di tutti o stia diventando un privilegio per pochi. L’evento, previsto alle 10 del mattino, si concentrerà sulla situazione attuale e le prospettive in Italia e in Emilia-Romagna.

La sanità pubblica è ancora un diritto universale o sta diventando un privilegio per pochi? A questa domanda è dedicato l'incontro pubblico "Sanità: diritto o lusso? La situazione e le prospettive in Italia e in Emilia-Romagna", in programma sabato 7 febbraio alle  10 al Teatro Gioia di Piacenza.

