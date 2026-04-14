Sangue a Napoli | 28enne ferito in un agguato

Nella notte a Napoli, nella zona di San Giovanni a Teduccio, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un uomo di 28 anni. Quest'ultimo è stato colpito all’addome e alla gamba da diversi colpi d’arma da fuoco. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sulle circostanze del fatto e sulle motivazioni dietro l’agguato. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Ancora spari in strada a Napoli e precisamente nella zona di San Giovanni a Teduccio. Un 28enne è stato ferito all'addome e alla gamba nella notte da diversi colpi d'arma da fuoco per ragioni in via di accertamento.Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. È attualmente ricoverano al vecchio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Agguato ad Arzano (Napoli), un morto e un feritoUn morto e un ferito nella tarda serata di mercoledì ad Arzano, popoloso centro in provincia di Napoli. Napoli, 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco: indaga la PoliziaUn uomo di 28 anni è rimasto ferito nella notte a Napoli, in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. "Mi cadono gli oggetti dalle mani perché probabilmente perdo tanto sangue. La ginecologa mi ha dato altre notizie tristi" Taylor Mega si sfoga su Instagram sui suoi problemi di salute: https://fanpa.ge/fDTtd - facebook.com facebook 13/4/26. Porto Viro. Venerdì 10 aprile alcuni volontari dell’AVIS provinciale e comunale si sono recati all'Istituto "Cipriani - Colombo", nella sede di Porto Viro, per una lezione sulla sensibilizzazione al dono del sangue ai ragazzi delle 2 classi quinte molto part x.com