Agguato ad Arzano Napoli un morto e un ferito

Questa mattina ad Arzano, un uomo di 52 anni è stato ucciso durante un agguato. Rosario Coppola è stato colpito cinque volte al dorso e è morto sul colpo. Un altro uomo è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi possa essere dietro all’episodio.

Un morto e un ferito nella tarda serata di mercoledì ad Arzano, popoloso centro in provincia di Napoli. La vittima, raggiunta cinque volte da colpi d'arma da fuoco al dorso, aveva 52 anni e si chiamava Rosario Coppola. Un 25enne, Antonio Persico, invece, è stato ferito da un solo proiettile al braccio destro. Il giovane, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove è ancora in osservazione, ma non in pericolo di vita. I due uomini si trovavano a bordo di un'auto in via Sette Re quando sono stati feriti: Coppola è morto sul colpo. Indagini da parte dei carabinieri della Tenenza di Arzano e della Sezione operativa di Casoria, allertati da una chiamata al 112.

