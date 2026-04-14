San Salvario smascherata una sala adibita al gioco d’azzardo in un bar-ristorante

Nel quartiere San Salvario di Torino, la polizia di Stato ha controllato sei locali per verificare attività illegali legate al gioco d’azzardo. Durante le operazioni sono state identificate 125 persone e sono state scoperte irregolarità in un bar-ristorante che aveva allestito una sala dedicata al gioco d’azzardo. I controlli sono stati parte di un’azione più ampia volta a contrastare le attività non autorizzate nella zona.

Nel quartiere San Salvario di Torino sono state identificate 125 persone e sottoposti a verifiche sei locali durante i controlli svolti dalla polizia di Stato mirati al contrasto delle attività illegali e al controllo di esercizi commerciali. Nei confronti di tre cittadini è stata emessa una.🔗 Leggi su Torinotoday.it San Salvario, smascherata una sala adibita al gioco d’azzardo in bar-ristoranteNel quartiere San Salvario di Torino sono state identificate 125 persone e sottoposti a verifiche sei locali durante i controlli svolti dalla polizia... San Salvario: smascherata rete abusiva, auto sequestrata e patenteNel cuore di Torino, nella zona storica di San Salvario, è stata smascherata una rete di trasporto illegale che operava sotto copertura notturna.