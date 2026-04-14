San Salvario smascherata una sala adibita al gioco d’azzardo in bar-ristorante

Nel quartiere San Salvario di Torino, la polizia di Stato ha effettuato controlli in sei locali e identificato complessivamente 125 persone. Durante le verifiche, è stata scoperta una sala destinata al gioco d’azzardo all’interno di un bar-ristorante. Le autorità hanno verificato le autorizzazioni e le pratiche commerciali di esercizi commerciali presenti nella zona, concentrandosi sul contrasto alle attività illegali.

Nel quartiere San Salvario di Torino sono state identificate 125 persone e sottoposti a verifiche sei locali durante i controlli svolti dalla polizia di Stato mirati al contrasto delle attività illegali e al controllo di esercizi commerciali. Nei confronti di tre cittadini è stata emessa una.🔗 Leggi su Torinotoday.it San Salvario: smascherata rete abusiva, auto sequestrata e patenteNel cuore di Torino, nella zona storica di San Salvario, è stata smascherata una rete di trasporto illegale che operava sotto copertura notturna. Sequestro in Litoranea: Casa Rossa chiarisce, chiusi Beach Bar e sala, hotel e ristorante attivi.Sequestro in Litoranea: Casa Rossa chiarisce, chiusi Beach Bar e sala, hotel e ristorante attivi.