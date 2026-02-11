Sequestro in Litoranea | Casa Rossa chiarisce chiusi Beach Bar e sala hotel e ristorante attivi

La Casa Rossa, sul lungomare di Litoranea, è finita sotto sequestro questa mattina. Le forze dell’ordine hanno chiuso il Beach Bar e la sala, mentre l’hotel e il ristorante sono stati lasciati aperti. La proprietà ha spiegato che il sequestro riguarda solo alcune parti della struttura e che tutto il resto funziona normalmente. La situazione resta sotto controllo, ma ora si attendono sviluppi ufficiali.

Il Sequestro della Casa Rossa: Cosa È Accaduto. La notizia del sequestro parziale dell'hotel ristorante "Casa Rossa" di via Mortelle a Torre del Greco ha catturato l'attenzione della comunità locale e degli appassionati di turismo. L'intervento della Guardia Costiera, avvenuto la scorsa settimana nell'ambito di un'operazione di tutela dei beni demaniali, ha portato alla chiusura di alcune aree della storica struttura. Le immagini diffuse dai guardiacoste hanno generato numerose speculazioni riguardo la natura del sequestro.

