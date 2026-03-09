Sede dei Vigili del fuoco in Valle Caudina | si accelera per l’apertura

In Valle Caudina si lavora per accelerare l'apertura della nuova sede dei Vigili del Fuoco. Le procedure sono in fase avanzata e si punta a portare avanti rapidamente i lavori per rendere operativa la struttura. La decisione di procedere con maggiore celerità riguarda l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e tempestivo nella zona. La realizzazione del distaccamento è considerata una priorità dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco al servizio della Valle Caudina. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza della Direzione Regionale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Pisano. L'incontro ha avuto l'obiettivo di fare il punto sull'iter del progetto e soprattutto di accelerare il cronoprogramma per la realizzazione della struttura, considerata un presidio strategico per la sicurezza dell'intero territorio caudino. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: «Un passo decisivo per la sicurezza della Valle Caudina».

Sede dei Vigili del fuoco in Caudina: si accelera per l'aperturaTempo di lettura: 2 minutiUn passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco al servizio della Valle Caudina.

