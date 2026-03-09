Sede dei Vigili del fuoco in Caudina | si accelera per l’apertura

Si lavora per accelerare l’apertura della nuova sede dei Vigili del Fuoco nella Valle Caudina. Sono in corso le pratiche per completare i lavori e avviare le procedure amministrative necessarie. La costruzione rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza del servizio di pronto intervento nella zona. L’obiettivo è garantire una risposta più rapida alle emergenze locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco al servizio della Valle Caudina. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza della Direzione Regionale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Pisano. L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sull’iter del progetto e soprattutto di accelerare il cronoprogramma per la realizzazione della struttura, considerata un presidio strategico per la sicurezza dell’intero territorio caudino. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Un passo decisivo per la sicurezza della Valle Caudina». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

