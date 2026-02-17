Il Giudice Sportivo ha deciso di inibire Chiellini e Comolli dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra Juventus e Inter, per evitare che possano partecipare alle prossime gare. La sanzione riguarda un comportamento considerato scorretto sul campo, che ha portato alla loro sospensione temporanea. I due dirigenti non potranno assistere alle partite né intervenire nelle questioni ufficiali per un certo periodo. La decisione si basa su quanto accaduto negli ultimi minuti del match, quando si sono verificati alcuni scontri tra i staff delle due squadre.

Chiellini e Comolli sono stati inibiti dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto in Inter Juventus. Ecco cosa potranno fare i due dirigenti. La Juventus deve ora confrontarsi con le rigide limitazioni operative imposte dalla giustizia sportiva Comolli e Chiellini. Analizzando nel dettaglio il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, emerge chiaramente come l’ inibizione temporanea sia una misura severa che va ben oltre la semplice assenza dalla tribuna, colpendo il cuore dell’operatività societaria quotidiana. La norma stabilisce infatti che i dirigenti, i tesserati e persino i soci responsabili di violazioni sono punibili con l’interdizione dallo svolgere attività in ambito federale, una sanzione che può essere richiesta in estensione anche in ambito UEFA e FIFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Chiellini e Comolli inibiti dal Giudice Sportivo dopo l’Inter: ma cosa significa? Ecco quello che potranno e non potranno fare i due dirigenti bianconeri

Inter-Juventus, inibiti Comolli e Chiellini: stangata del giudice sportivo sulla dirigenza bianconeraIl giudice sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini, dopo che si sono scontrati nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo della partita tra Inter e Juventus.

Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a KaluluIl giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.