San Claudio di Corridonia Giuseppe Canuti morto per un malore improvviso il 59enne era allenatore della formazione Allievi

Un allenatore di 59 anni, che guidava la squadra degli Allievi, è deceduto improvvisamente durante l'intervallo di una partita. La vicenda si è verificata a San Claudio di Corridonia, dove il mister è stato colto da un malore improvviso davanti ai suoi calciatori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La partita è stata immediatamente sospesa.

Il mister della formazione Allievi è morto davanti ai suoi calciatori durante l'intervallo di una partita che i ragazzi stavano disputando al campo sportivo San Claudio di Corridonia, in provincia di Macerata Durante una partita di calcio presso il campo sportivo di San Claudio di Corridonia,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - San Claudio di Corridonia, Giuseppe Canuti morto per un malore improvviso, il 59enne era allenatore della formazione Allievi Allenatore Giuseppe Canuti morto durante la partita del San Claudio a Corridonia davanti ai suoi calciatoriDurante l’intervallo di una partita di calcio del campionato locale allievi a Corridonia, in provincia di Macerata, l’allenatore del San Claudio,... Corridonia, malore fulminante al campo sportivo San Claudio: inutile ogni tentativo di soccorso, muore allenatoreCORRIDONIA Colto da un malore si accascia a terra a bordo del campo sportivo di San Claudio a Corridonia.