Corridonia malore fulminante al campo sportivo San Claudio | inutile ogni tentativo di soccorso muore allenatore

A Corridonia, un allenatore è morto dopo aver avuto un malore improvviso sul campo sportivo di San Claudio. Nonostante i tentativi di soccorso, non si è potuto fare altro per salvargli la vita. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i presenti e le autorità locali, che stanno seguendo gli sviluppi dell’indagine. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità sportiva e i residenti della zona.

CORRIDONIA Colto da un malore si accascia a terra a bordo del campo sportivo di San Claudio a Corridonia. Inutili i tentativi di rianimarlo. La tragedia questa sera alle 19.30, l'uomo ha accusato un malore mentre era a bordo campo, immediata è stata la richiesta di aiuto al 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano. La vittima è un allenatore della squadra giovanile del San Claudio, categoria Allievi. Aveva 59 anni ed era originario di Morrovalle. Carabinieri sul posto Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Macerata a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Corridonia, malore fulminante al campo sportivo San Claudio: inutile ogni tentativo di soccorso, muore allenatore Sessantaduenne trovato morto all'interno della sua abitazione: inutile ogni tentativo di soccorsoIl cadavere di un sessantaduenne agrigentino, Paolo Lo Pilato, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione alle spalle di piazza Ravanusella, nel... Muore mentre va a buttare la spazzatura, malore fulminante per un 72enne di TraversaraUn pomeriggio qualunque si è trasformato in un momento di profondo dolore per la comunità di Traversara, colpita da una tragedia tanto improvvisa...