Allenatore Giuseppe Canuti morto durante la partita del San Claudio a Corridonia davanti ai suoi calciatori

Durante una partita nel campo di San Claudio a Corridonia, un allenatore di una squadra di allievi della provincia di Macerata è deceduto improvvisamente. L’evento è avvenuto davanti ai suoi calciatori e al pubblico presente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le manovre di rianimazione non sono riuscite a salvare la vita dell’uomo. La partita è stata sospesa e sono in corso le verifiche sulle cause del decesso.

Durante l’intervallo di una partita di calcio del campionato locale allievi a Corridonia, in provincia di Macerata, l’allenatore del San Claudio, Giuseppe Canuti, è morto dopo essersi accasciato a terra per un malore. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Messaggi di cordoglio dal sindaco della cittadina e dalla società calcistica. Allenatore muore durante una partita di calcio Attorno alle 19:30 del 13 aprile, durante l’intervallo di una partita di calcio del campionato locale allievi, tra San Claudio e Trodica a Corridonia, in provincia di Macerata, l’allenatore del San Candido Giuseppe Canuti si è accasciato a terra a causa di un malore.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Allenatore Giuseppe Canuti morto durante la partita del San Claudio a Corridonia davanti ai suoi calciatori Malore durante la partita, allenatore muore davanti ai baby calciatoriSan Claudio, Corridonia (Macerata), 13 aprile 2026 – Tragedia al campo sportivo di San Claudio, nel comune di Corridonia, dove l’allenatore della... Macerata, allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia(Adnkronos) – Un allenatore 59enne di Morrovalle morto ieri sera improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi... Un malore improvviso in panchina spezza una partita e una vita. Tragedia a Corridonia durante la gara Allievi Provinciali tra San Claudio e Trodica, dove è morto l’allenatore locale Giuseppe Canuti, 59 an - facebook.com facebook