A San Bernardino, il restauro della Chiesa di San Bernardino è stato gestito secondo un modello che viene ora studiato a livello accademico. La gestione amministrativa e legislativa del progetto ha attirato l’attenzione per la sua efficacia nel salvaguardare i beni culturali. Il metodo adottato in questo intervento rappresenta un esempio di riferimento nel settore del restauro e della tutela del patrimonio artistico.

A Caravaggio, la gestione amministrativa e legislativa del restauro della Chiesa di San Bernardino è diventata un modello accademico di riferimento. Niccolò Mascaretti, studente dell’Università degli Studi di Milano, ha scelto proprio questo caso studio per la sua tesi di laurea, analizzando come l’applicazione dell’Art Bonus abbia permesso il recupero dell’edificio attraverso una sinergia tra pubblico e privati. Il modello gestionale tra amministrazione locale e mecenatismo. L’indagine condotta da Mascaretti non si è limitata a un’analisi teorica, ma ha scavato nei meccanismi concreti che hanno permesso di reperire i fondi necessari per la conservazione del luogo sacro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Bernardino: il modello di Caravaggio che salva i beni culturali

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