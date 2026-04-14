Caravaggio San Bernardino fa… scuola | una tesi sull’Art Bonus e il restauro della chiesa

Uno studio accademico analizza il ruolo dell’Art Bonus nel restauro della chiesa di San Bernardino, evidenziando come l’intervento abbia coinvolto anche opere di Caravaggio. La ricerca si concentra sugli interventi di recupero e sulle modalità di finanziamento attraverso il meccanismo di agevolazione fiscale. La chiesa, nota per le sue opere artistiche, rappresenta un esempio di come gli investimenti pubblici nel patrimonio culturale possano influenzare la conservazione e la valorizzazione degli edifici storici.

Caravaggio. La Chiesa di San Bernardino diventa oggetto di uno studio accademico: Niccolò Mascaretti, studente all’ Università degli Studi di Milano, ha infatti scelto di analizzare presentare una tesi di laurea incentrata sull’iter legislativo e amministrativo attraverso il quale è stato possibile restaurare l’edificio religioso nell’ambito dell’applicazione dell’ Art Bonus. “L’idea – spiega lo studente – è nata dalla volontà di portare come caso di studio una realtà legata al territorio in cui vivo. La Chiesa è stata infatti oggetto di un importante restauro realizzato tramite lo strumento dell’Art Bonus. Il mio interesse per il patrimonio...🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Al via la campagna “Art Bonus” per il restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco Leggi anche: "La chiesa blu: San Bernardino e Sala Morone" Argomenti più discussi: Caravaggio, San Bernardino fa… scuola: una tesi sull’Art Bonus e il restauro della chiesa; Chiesina della Pietà a San Bernardino: lavori di restauro quasi completati; Caravaggio celebra i 90 anni degli Alpini e il raduno Bassa Bergamasca. Il Coro Voci Bianche della Piccola Accademia di Musica San Bernardino di Chiari, diretto da Roberta Massetti, ha brillato al XXXIV Concorso Internazionale di Canto Corale di Verona! Una performance di altissimo livello che ha ottenuto un meritatissi - facebook.com facebook #A13 - S. Bernardino -> Coira - tra Rothenbrunnen e Reichenau colonna, traffico congestionato x.com