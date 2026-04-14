Samsung One UI 9 | l’IA rivoluziona foto e menu dei Galaxy

Samsung ha annunciato l’aggiornamento dell’interfaccia One UI alla versione 9, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo dei dispositivi Galaxy. Le nuove linee guida prevedono una semplificazione grafica e l’introduzione di funzioni innovative alimentate dall’intelligenza artificiale, che interesseranno le aree di gestione delle foto e dei menu. L’azienda ha comunicato che queste modifiche puntano a risolvere alcune criticità segnalate dagli utenti.

Le nuove direttive di sviluppo per l’interfaccia One UI 9 di Samsung mirano a risolvere le criticità d’uso dei dispositivi Galaxy attraverso una razionalizzazione grafica e l’integrazione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Le prime indiscrezioni delineano un aggiornamento focalizzato sulla velocità operativa, la semplificazione dei menu e una gestione più fluida delle animazioni di sistema. Ottimizzazione dell’esperienza fotografica tramite suggerimenti intelligenti. Uno degli interventi più rilevanti riguarda la gestione dei contenuti multimediali direttamente all’interno dell’editor fotografico integrato. Le informazioni in arrivo indicano che Samsung introdurrà dei pulsanti di suggerimento posizionati strategicamente sopra il campo di modifica delle immagini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung One UI 9: l’IA rivoluziona foto e menu dei Galaxy Bixby AI: Samsung rivoluziona l’assistente vocale con One UI 8.5.Bixby si Rinnova: Samsung Punta sull’Intelligenza Artificiale Conversazionale con One UI 8. Dual sim samsung galaxy one ui 8.5 arriva in soccorsoquesto testo analizza l’integrazione delle impostazioni multi-sim in samsung, in particolare con l’arrivo di one ui 8. Google Maps Just Changed Driving Forever (New 3D Navigation) Argomenti più discussi: Samsung: il supporto ad AirDrop arriva su altri Galaxy. Si allarga la beta di One UI 8.5; Samsung One UI 9: ecco come i Galaxy saranno più veloci; 7 nuovi smartphone Samsung ricevono One UI 8.5 beta; Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G ora disponibili in Italia. Recensione Samsung Galaxy A37 Ho messo alla prova il nuovo Samsung Galaxy A37 e ho raccolto alcune osservazioni interessanti. Dalla sua costruzione in plastica alla potenza del processore Exynos, ci sono pro e contro da considerare. Lo schermo da facebook