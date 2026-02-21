Dual sim samsung galaxy one ui 8.5 arriva in soccorso

Samsung ha introdotto la funzione Dual SIM con il nuovo aggiornamento One UI 8.5, facilitando la gestione di due numeri sullo stesso smartphone. La novità permette agli utenti di configurare facilmente più schede SIM, senza dover smontare o sostituire le schede. Questa funzione si rivela utile per chi lavora o viaggia spesso e desidera separare le chiamate di lavoro da quelle personali. La gestione delle due SIM si può fare direttamente dal menu delle impostazioni.

questo testo analizza l’integrazione delle impostazioni multi?sim in samsung, in particolare con l’arrivo di one ui 8.5. si esplorano le novità attese nel mercato statunitense, il contesto di lancio previsto durante l’evento galaxy unpacked e la correlazione con le versioni beta disponibili per la gamma s25. l’obiettivo è offrire una panoramica chiara e aggiornata sulle possibilità di configurazione delle SIM e sull’impatto per gli utenti, senza inserire elementi non supportati dalla fonte. one ui 8.5 e le opzioni multi?sim in usa. nei dispositivi galaxy le opzioni di gestione delle SIM sono nate per fornire un controllo granulare sui servizi in uso all’estero.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche: Avvistato un firmware di test di One UI 8.5 per Samsung Galaxy S24 Ultra nei server di Samsung

Leggi anche: Samsung Galaxy S26 è stato svelato accidentalmente da One UI 8.5

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.