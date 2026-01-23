Catanzaro vs Sampdoria ventunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi della sfida tra Catanzaro e Sampdoria, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre: i calabresi cercano di risalire la classifica, mentre i liguri tentano di migliorare la propria posizione in una situazione complessa. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi devono tornare a fare punti in zona playoff, mentre I blucerchiati sono alle prese con una classifica drammatica. Catanzaro vs Sampdoria si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da due sconfitte contro Venezia e Frosinone, a dimostrazione di una netta inferiorità contro le big della cadetteria. Adesso per la squadra di Aquilani c’è la necessità di dover tornare a fare punti per non lasciarsi sfuggire la zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

catanzaro vs sampdoria ventunesima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Sampdoria, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Padova-Mantova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Padova e Mantova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, mette di fronte due squadre che, inizialmente, erano considerate candidate alla lotta per la salvezza.

Pisa-Atalanta, ventunesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Pisa e Atalanta, valida per la ventunesima giornata della Serie A 20252026, si svolge in un contesto di classifica difficile per i toscani, ancora alla ricerca di punti fondamentali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

EMPOLI-REGGIANA 4-1 (dcr) | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video EMPOLI-REGGIANA 4-1 (dcr) | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Argomenti discussi: Dove vedere Catanzaro-Sampdoria in tv e in streaming; Catanzaro – Sampdoria, al via la prevendita; Sampdoria, ripresa in vista di Catanzaro con l’ombra del deferimento; CLASSIFICA SERIE B. Il Modena batte di misura lo Spezia.

Catanzaro-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiTabù trasferta e classifica complicata per i blucerchiati, che perdono subito Esposito per infortunio, possibili novità in difesa ... genovatoday.it

catanzaro vs sampdoria ventunesimaCatanzaro-Sampdoria, al Ceravolo arbitra SozzaCatanzaro-Sampdoria, posticipo di giornata che si disputerà domenica 25 gennaio alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo, sarà arbitrato da Simone Sozza ... ilsecoloxix.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.