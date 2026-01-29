La partita tra Sampdoria e Spezia si gioca oggi nella ventiduesima giornata di Serie B. Le due squadre si sfidano in un match importante, con punti in palio fondamentali per la salvezza. La gara si svolge in un clima acceso, con le tifoserie pronte a spingere le rispettive squadre. La sfida si preannuncia combattuta e decisa da dettagli, mentre i giocatori cercano di mettere in campo tutto il loro impegno.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby liguri mette in palio punti preziosi per le due squadre in lotta per la salvezza. Sampdoria vs Spezia si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Marassi. S AMPDORIA VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due punti nelle ultime due partite per i blucerchiati, che non vincono da tre turni. Adesso la squadra di Gregucci ha l’opportunità di riportarsi fuori dal tunnel, contro una rivale attrezzato per un campionato di un altro tipo. Dopo due sconfitte consecutive, contro Sudtirol e Palermo, gli Aquilotti hanno ripreso a marciare tra le mura amiche, battendo di misura l’Avellino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Spezia, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Sampdoria Spezia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sampdoria Spezia

Argomenti discussi: L’AIA ha scelto Di Bello per il derby Sampdoria-Spezia; Serie B, le probabili formazioni della ventiduesima giornata.

Osservatorio e Cams puntato il dito sulle tensioni scoppiate in passato fra tifoserie di Sampdoria e Spezia. Trasferta vietata? Ecco perché: Rischio scontri»Si va verso il divieto di trasferta ai tifosi spezzini per il derby Sampdoria-Spezia, in programma sabato a Genova. sport.quotidiano.net

Infortunio Viti, obiettivo recupero per lo Spezia: ecco cosa filtraInfortunio Viti, vi riportiamo tutte le novità relativamente al difensore centrale della Sampdoria. Le novità da Bogliasco La Sampdoria continua ad affrontare una situazione delicata in vista della pr ... sampnews24.com

SAMP, OBIETTIVO SOLERI Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l'obiettivo della Sampdoria per il proprio attacco sarebbe Edoardo Soleri dello Spezia. Un trattativa che potrebbe entrare nel vivo sabato, quando le due squadre si sfideranno: - facebook.com facebook

Di Bello arbitro di Sampdoria-Spezia come nel 2024, con il gol annullato a Di Serio x.com