Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine Sammartino | Il vino racconta la nostra storia

Alla 58ª edizione del Vinitaly, in corso a Verona dal 12 al 15 aprile, la Sicilia si presenta con la partecipazione di 164 cantine. La regione è rappresentata in questa fiera internazionale dedicata al vino e ai distillati, che ogni anno attira operatori e appassionati da tutto il mondo. Un ospite della manifestazione ha commentato che il vino siciliano riflette la storia e le tradizioni dell’isola.

La Sicilia del vino sarà tra le protagoniste della 58ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Saranno 164 le cantine che rappresenteranno l’isola a Veronafiere, portando con sé la varietà e la qualità di un comparto che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Attraverso il vino raccontiamo un territorio"La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15... Rimini si racconta nel calice: quindici cantine protagoniste al Vinitaly con la Rebola in primo pianoAnche quest’anno i 15 produttori vinicoli che formano la Rimini Doc saranno presenti al Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna, con una... Temi più discussi: DoctorWine racconta la Sicilia al Vinitaly in un seminario con 9 vini: ecco come partecipare; Vinitaly 2026, Sicilia protagonista con 164 cantine; VINITALY 2026, LA SICILIA PROTAGONISTA CON 164 CANTINE: IL BIOLOGICO GUIDA L’ATTRATTIVITÀ INTERNAZIONALE; Su SudGusto Vinitaly 2026, la Sicilia del vino protagonista a Verona: identità, innovazione e un racconto corale di territori. La Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine: Attraverso il vino racconteremo il nostro territorioLa Sicilia del vino sbarca alla 58ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. itacanotizie.it Vinitaly 2026, Sicilia protagonista con 164 cantine tra biologico e innovazioneLa Sicilia protagonista al Vinitaly 2026 con 164 cantine: vino biologico, innovazione e turismo al centro della scena ... marsalalive.it #Sicilia - Dal 13 al 19 aprile torna la Paper Week Comieco, la settimana dedicata al riciclo di carta e cartone. Anche la Sicilia protagonista con iniziative tra Palermo, Catania, Messina, Trapani e Agrigento: laboratori, attività nelle scuole e visite agli impianti - facebook.com facebook Trasporti, Schifani: «Con morte Scelfo, Sicilia perde protagonista del settore» x.com