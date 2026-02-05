Scoperta centrale dello spaccio | sequestrati dosi e contanti

I carabinieri di Mondragone hanno scoperto una centrale di spaccio a Castel Volturno. Durante i controlli, hanno sequestrato diverse dosi di droga e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. Tre giovani tra i 21 e i 28 anni sono stati denunciati in stato di libertà, tutti coinvolti nel tentativo di gestire l’attività di vendita di droga. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per smantellare definitivamente questa rete di spaccio.

Controlli antidroga a Castel Volturno e tre giovani nei guai. E' l'esito delle attività messe in campo dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone: denunciati in stato di libertà tre persone di età compresa tra i 21 e i 28 anni, nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio.

