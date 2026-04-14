Salvini situazione dura Ue se ne accorga o suoniamo la sveglia
Il vicepremier ha commentato la situazione attuale, sottolineando che l'Unione Europea chiede maggior rigore. Ha aggiunto che la condizione è delicata e, se Bruxelles non si accorgerà della situazione, sarà necessario intervenire direttamente. Le sue parole sono state rilasciate questa mattina durante un'intervista radiofonica. La sua dichiarazione indica una posizione decisa rispetto alla gestione delle questioni europee e alle possibili azioni da intraprendere.
L'Ue "a noi chiede rigore" ma "la situazione è delicata. O Bruxelles se ne accorge, o la sveglia gliela suoniamo noi": così stamani il vicepremier Matteo Salvini a Rtl. "Se si può derogare tutti insieme al Patto di stabilità, bene così. Altrimenti - aggiunge - saremo costretti a procedere da soli, e voglio vedere se qualcuno aprirà un'infrazione se oseremo aiutare le imprese e le famiglie italiane in difficoltà visto l'aumento del costo dell'energia".🔗 Leggi su Lanazione.it
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Salvini: "La situazione economica rischia di diventare sempre più complicata, stavo ragionando con il ministro dell'Economia Giorgetti, il blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas al pre-guerra in Iran per tutto il 2026". #ANSA - facebook.com facebook
Salvini: "Con Giorgetti idea blocco conto energia per il 2026" #matteo salvini x.com