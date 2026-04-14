Salvini situazione dura Ue se ne accorga o suoniamo la sveglia

Il vicepremier ha commentato la situazione attuale, sottolineando che l'Unione Europea chiede maggior rigore. Ha aggiunto che la condizione è delicata e, se Bruxelles non si accorgerà della situazione, sarà necessario intervenire direttamente. Le sue parole sono state rilasciate questa mattina durante un'intervista radiofonica. La sua dichiarazione indica una posizione decisa rispetto alla gestione delle questioni europee e alle possibili azioni da intraprendere.