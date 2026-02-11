Si rompe il collo e non se ne accorge | l’australiano Cam Bolton si sveglia e scopre del grave infortunio

Cam Bolton, l’atleta australiano, si è rotto il collo durante un allenamento senza rendersene conto. È andato a dormire e si è svegliato il giorno dopo con un grave infortunio. La scoperta lo ha lasciato scioccato, mentre i medici cercano di capire l’entità del danno e di stabilire le prossime mosse per il suo recupero.

Si rompe il collo in allenamento, poi va a dormire, l'indomani si sveglia e scopre del grave infortunio. È successo a Cam Bolton, 35enne atleta australiano di snowboard cross (la specialità in cui i partecipanti, quattro o sei, partono contemporaneamente sul medesimo percorso), convocato alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Convocato, ma non gareggerà. L'esperienza olimpica di Bolton è infatti già finita prima di iniziare per un grave infortunio che si è procurato dopo una caduta in allenamento. Infortunio di cui non si era accorto. L'indomani, poi, la scoperta: due fratture alle vertebre del collo.

