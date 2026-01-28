Giorgia Meloni contro Vannacci | Se Salvini non se ne occupa lo facciamo noi

La leader di FdI, Giorgia Meloni, torna a parlare di Roberto Vannacci. In un discorso rivolto ai suoi, ha detto che se Salvini non si occupa della questione, sarà il suo partito a prendere in mano la situazione. Meloni non ha specificato i dettagli, ma la sua frase suona come una presa di posizione chiara e decisa.

«Se Salvini non se ne occupa, saremo costretti a occuparcene noi». Con questa frase rivolta al suo partito Giorgia Meloni ha puntato il dito su Roberto Vannacci. E sul pericolo che l'ex generale possa influire sulle elezioni politiche. Il militare in pensione ha depositato il marchio Futuro Nazionale. E aveva deciso che domenica primo febbraio avrebbe lanciato il suo partito. Ma per ora è tutto in standby. Perché nel frattempo è arrivata la chiamata del Capitano. E l'operazione si è bloccata in attesa di un incontro tra i due. Ma se la premier è lieta dell'attrazione tra Azione e Forza Italia perché così spodesterebbe il Campo Largo, un'iniziativa a destra la vede come il fumo negli occhi.

Salvini ha precisato di non avere dissidi con Vannacci, sottolineando che lo incontrerà durante la settimana.

GIORGIA MELONI SU VANNACCI: "MI STUPISCE IL NO DA UN GENERALE AL DECRETO UCRAINA"

