Salvini Rfi si rivalga su azienda responsabile del guasto su Av Roma-Napoli

Il ministro dei Trasporti ha dichiarato di seguire con attenzione la vicenda legata al guasto che ha interessato la linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Napoli. Rfi ha avviato un’azione di rivalsa nei confronti dell’azienda ritenuta responsabile del problema. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e ha portato a interventi di riparazione e verifica sulla linea. La gestione dell’incidente è al centro delle verifiche ufficiali.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini "sta seguendo con grande attenzione la situazione sulla linea ferroviaria AV Roma-Napoli. È evidente che quanto accaduto non è riconducibile a eventi imprevedibili come il maltempo, bensì a un'azienda privata che fornisce un servizio a Rfi. Per questo motivo, l'auspicio di Salvini è che, al di là delle tradizionali procedure di salvaguardia e rimborso per i viaggiatori da parte di Trenitalia, Rfi si rivalga sui responsabili". Lo fanno sapere in una nota fonti del Mit. Il guasto che ha provocato cancellazioni e ritardi sulla linea dell'Alta velocità sarebbe riconducibile al sistema gestito da Nokia.🔗 Leggi su Lanazione.it Guasto sulla linea AV Roma-Napoli, ritardi fino a 100 minutiTempo di lettura: < 1 minuto Treni dell’alta velocità con ritardi fino a 100 minuti per “un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di... Treni, ritardi e cancellazioni per un guasto sull'AV Napoli?Roma: cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma.