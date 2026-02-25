guasto sulla linea av roma napoli ritardi fino a 100 minuti

Tempo di lettura: < 1 minuto Treni dell’alta velocità con ritardi fino a 100 minuti per “un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Pignataro”, in provincia di Caserta. Trenitalia informa sui suoi canali che “i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino o via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

