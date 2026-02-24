Vannacci esce dal gruppo dei Patrioti in Ue Ufficializzata l’entrata nei Sovranisti guidati da AfD

Vannacci ha lasciato il gruppo dei Patrioti in Europa per unirsi ai Sovranisti di AfD. La decisione deriva da divergenze politiche e dalla volontà di rafforzare la propria posizione in un fronte più radicale. Durante una conferenza, il leader ha sottolineato che il passaggio mira a promuovere un'Europa più sovrana e meno influenzata dalle istituzioni europee. La mossa ha suscitato reazioni tra gli altri eurodeputati, che osservano attentamente gli sviluppi.

Le ripercussioni dello scisma vannacciano arrivano anche a Bruxelles. Con una conferenza stampa, il leader del nuovo partito Futuro Nazionale ha annunciato la propria fuoriuscita dal gruppo europeo dei Patrioti, che tra i suoi banchi ospita la Lega, per entrare in quello, ancora più estremo, di Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), famiglia formata in larga maggioranza da eurodeputati appartenenti alla formazione di estrema destra tedesca Alternative für Deutschland. "È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha commentato il generale nel corso dell'annuncio alla stampa.