UE | 10 milioni di euro per iniziative assurde a favore dei migranti

L’Unione Europea ha stanziato 10 milioni di euro per progetti che molti giudicano discutibili a favore dei migranti. Tra le spese, ci sono studi e campagne pubblicitarie che sollevano dubbi sulla loro utilità reale. Alcuni cittadini si chiedono se queste risorse siano spese in modo efficace o se siano usate per scopi poco chiari. La questione rimane aperta: chi controlla realmente come vengono investiti questi fondi?

di Massimo Sanvito – Vuoi non metterli due milioni e mezzo per escogitare strategie vincenti per proteggere gli immigrati irregolari? E due milioncini sul cinema africano e sulla decolonizzazione degli studi cinematografici e televisivi? E altri due milioni sui collegamenti nascosti tra migranti e società attraverso il cibo? E poi 250mila euro per corsi di padel che favoriscano l’accettazione degli stranieri? E poi ancora 750mila euro per un progetto sul ruolo del calcio nell’emancipazione dei giovani rifugiati? L’Unione europea è di manica larga. Quando c’è da elargire fondi a pioggia a università, ong e associazioni devote all’accoglienza per la pseudo-integrazione di extracomunitari e rom, è sempre in prima fila.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

