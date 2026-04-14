Matteo Salvini ha parlato di una possibile stretta sui prezzi delle bollette di luce, gas e carburanti fino al 2026, considerando un blocco ai livelli pre-guerra. La proposta è stata avanzata insieme a Giancarlo Giorgetti come risposta alle preoccupazioni di famiglie e imprese di fronte a eventuali aumenti futuri. Le dichiarazioni sono state fatte nel contesto delle discussioni sulle misure di contenimento dei costi energetici.

Le pressioni e i timori per ulteriori rincari delle bollette di luce e gas e dei carburanti spingono Matteo Salvini a ipotizzare con il collega Giancarlo Giorgetti “soluzioni” per famiglie e imprese tra cui “il blocco del conto delle bollette”, cioè fermare gli aumenti scattati dal 27 febbraio, al pre-guerra in Iran “per tutto il 2026”. Stessa cosa per benzina e gasolio. Azzerare gli aumenti è roba da decine di miliardi di euro, ed è la strada che scelse il governo nel 2022-2023 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina che ’costò’ intorno ai 90 miliardi, ricorda il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli secondo cui si tratta dunque di “tagliare le tasse e aumentare il debito pubblico”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini: ipotesi blocco bollette 2026 a livelli pre-guerra

Guerra in Iran, ipotesi di aumenti per bollette, alimentari e carburanti. Cna: "Effetti negativi modello Covid"Per le imprese i potenziali rischi sono tanti in particolare meno esportazione e difficoltà nel reperire liquidità a prezzi abbordabili dalle banche.

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