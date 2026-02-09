La guerra dei dazi di Trump rischia di cambiare gli equilibri commerciali mondiali. Nel 2025, il Lesotho, piccolo paese africano, diventa protagonista di una svolta inattesa. Produce jeans, e questa sua capacità potrebbe diventare un vantaggio se il paese decidesse di scambiarsi di più con se stesso, invece di affidarsi ai mercati esteri. La domanda ora è: può l’Africa sfruttare questa occasione per rafforzare il proprio commercio interno?

Il Lesotho produce jeans. Piccolo dettaglio geografico che nel 2025 è diventato un caso di studio globale. Perché quando Donald Trump ha deciso di far partire la sua guerra dei dazi ad aprile, questo minuscolo regno montagnoso incastonato dentro il Sudafrica si è ritrovato con una tariffa del 50% sui suoi prodotti — la più alta al mondo, insieme alla Cina. Il motivo? Una formula matematica tanto semplice quanto assurda. La storia del Lesotho racconta qualcosa di più grande. Racconta come il protezionismo trumpiano stia ridisegnando le catene globali del valore in modi imprevedibili. E racconta anche perché, paradossalmente, l’Africa potrebbe trovarsi nella posizione di chi guarda gli altri cadere mentre continua a camminare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra dei dazi di Trump potrebbe favorire l’Africa, se solo iniziasse a commerciare con se stessa

Approfondimenti su Lesotho Jeans

L’attuale contesto geopolitico tra Stati Uniti e Canada si trova in una fase di alta tensione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lesotho Jeans

Argomenti discussi: Perché la guerra dei dazi alla fine potrebbe favorire l'Africa; Usa rispondono all’Ue: arriva l’accordo commerciale con l’India; Il boomerang di Trump sui dazi: alla fine il conto lo pagano imprese e consumatori Usa; Minerali critici, un’alleanza euro-atlantica per contrastare la Cina.

Perché la guerra dei dazi alla fine potrebbe favorire l'AfricaPossono crearsi nuove filiere e catene d'approvvigionamento per il continente, afflitto però da gap storici di povertà e competitività. Secondo il Fmi ... avvenire.it

I dazi imposti da Trump non hanno portato i risultati speratiLa cifra di 200.000 posti di lavoro perduti negli USA appare frequentemente in studi economici legati agli effetti negativi dei dazi negli Stati Uniti, ma è importante distinguere tra i diversi contes ... ladigetto.it

Ucraina, Trump vuole fine guerra entro giugno. Russia usa arma del freddo, Zelensky: "Terroristi" #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità Leggi articolo completo su La Milano facebook

Ricapitolando Trump minaccia il Canada sarete il nostro 50 stato Segue guerra dazi Segue minaccia invasione Groenlandia Segue avvicinamento Canada Cina Trump: non consentiremo alla Cina di conquistare il Canada Minaccia: fine NHL lega canada-us x.com