Salvini esclude lockdown energetico | Non sono allo studio razionamenti o targhe alterne idea blocco conto energia per il 2026

Il ministro delle infrastrutture e vicepremier ha dichiarato che non sono in corso studi su lockdown energetici o restrizioni come razionamenti o targhe alterne. Ha inoltre confermato che non è prevista una sospensione del conto energia fino al 2026. La sua dichiarazione arriva in risposta alle preoccupazioni legate alla crisi energetica e alle possibili misure restrittive nel settore. L’intervento è stato rilasciato durante un’intervista radiofonica.

Il ministro delle infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini è intervenuto in merito ad un possibile lockdown energetico dopo la crisi energetica Il ministro delle infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5 esclude un lockdown energetico: "Non sono allo studio né razionamenti, n.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salvini esclude lockdown energetico: "Non sono allo studio razionamenti o targhe alterne, idea blocco conto energia per il 2026" Leggi anche: Torna il lockdown, ma è energetico: smart working, targhe alterne e tagli ai consumi Smart working, targhe alterne e limiti ai condizionato: governo valuta il lockdown energeticoIl governo lavora a misure graduali per ridurre i consumi in caso di crisi energetica, dal contenimento di condizionatori e illuminazione pubblica...